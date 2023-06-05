Yüksek hızlı tren biletlerine dev zam! O seferlerin bilet fiyatları adeta cep yakacak! Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, ücretsiz seferlerle başladı ancak bilet fiyatları merakla bekleniyordu. Nihayet, bu popüler hattın resmi bilet fiyatları açıklandı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Türkiye'nin büyük projelerinden biri olarak önemli bir rol oynuyor. Yaklaşık 3 hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla açıldı ve 8 istasyondan oluşuyor. Vatandaşlar için ulaşımda avantajlı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saat 35 dakikaya düşüren bu projenin Mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunu belirtmişti.

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Ücretsiz hizmetin sona ermesine yaklaşırken, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferinin bilet fiyatları açıklandı. TCDD internet sitesinde yapılan duyuruda, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren Ankara-Sivas YHT seferlerinin bilet fiyatının 240 TL olduğu belirtildi.

Yüksek hızlı tren biletleri için yeni fiyatlar belirlendi. O seferlerin fiyatları cep yakacak gibi gözüküyor. Seyahat etmek isteyenler o rakamı gözden çıkaracak. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının bilet fiyatları sonunda açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere, projenin Mayıs sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verdiği bilgisi paylaşılmıştı. Ancak ücretsiz dönemin sona ermesine yaklaşılırken, bilet fiyatları resmi olarak duyuruldu. İşte detaylar...

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YÜKSEK HIZLI TREN FİYATLARINDA YENİ GELİŞME

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren biletinin fiyatı, 1 Haziran 2023 tarihi itibariyle 240 TL olarak güncellenip belirlendi. Diğer güzergahlardaki bilet fiyatlarının ise şu şekilde belirtildi: Kırıkkale ve Sivas Yüksek Hızlı Treninin 170 TL, Yozgat ve Sivas Yüksek Hızlı Treninin 130 TL, Yozgat ve Ankara Yüksek Hızlı Treninin 130 TL, Yozgat ve Kırıkkale Yüksek Hızlı Treninin 130 TL ve Kırıkkale ve Ankara Yüksek Hızlı Treninin 65 TL olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Türkiye'nin büyük projelerinden biridir ve 8 istasyondan oluşmaktadır. Bu istasyonlar, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'tır. Bu yüksek hızlı tren hattı, yaklaşık 1 milyon 400 bin kişiye hızlı ve rahat bir seyahat imkanı sunmaktadır. Bu proje, ulaşımda avantajlı bir seçenek olarak değerlendirilmektedir.



Ankara ve Sivas arasında seyahat eden otobüslerin bilet fiyatlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir, bu nedenle Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının daha ekonomik bir seçenek olduğu söylenebilir.

Ankara ve Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, Türkiye'nin ulaşım sektöründeki önemli projelerinden biri olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Yolcular, bu hızlı tren sayesinde Ankara ile Sivas arasında hızlı, konforlu ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilmektedir.