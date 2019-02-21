Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti.

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