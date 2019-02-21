Yüksek hızlı tren ilk defa Avrupa Yakasına geçti
İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti.
İstanbul'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın gerçekleştirdiği test sürüşü ile Avrupa Yakasına geçti. Öte yandan Bakan Turan, Gebze-Halkalı arası hattın Mart'ın ilk haftası açılacağını belirtti.
Kaynak: İHA
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