Yüksek İnşaat Mühendisi Birol Doyranlı,"Depreme dayanıklı yapı nasıl üretilir?"

Dünyada ve Türkiye'de Japon inşaat yapım teknolojilerinin uygulanması ve depreme dayanıklı yapılar üzerine düzenlenen panelde konuşan Yüksek İnşaat Mühendisi Birol Doyranlı, ön üretimli betonarme sistemlerle yapılan binaların daha ekonomik, depreme karşı daha dayanıklı ve kaliteli olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) "Dünyada ve Türkiye'de Japon İnşaat Yapım Teknolojilerinin Uygulanması ve Depreme Dayanıklı Yapılar" başlıklı panel düzenledi. Panelde, Japonya'da binaların depreme nasıl meydan okuduğu ve Japonların fark yaratan sistemlerinin özellikleri etrafında Türkiye'deki deprem sistemleri konuşuldu. Ayrıca etkinlikte Japon teknolojisi kullanılarak ön üretimli betonarme sistemiyle üretilen ve Van depreminden hasar almadan çıkan yapının hikâyesi anlatıldı.

BİNALAR DEPREME DAYANIKLI OLMALI

Panelin açılış konuşmasını yapan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Celep, "Toplum olarak depremin farkına vardık. Bu andan itibaren yapacağımız binaların depreme dayanıklı olmasını sağlamalıyız. Hala ihmalkârlıkta, dikkatsizlikte ısrar etmenin bir anlamı yok. Böylece problemlerimizi büyütmemiş oluruz. Başka bir takım adımlar atarak da problemleri kısa zamanda çözeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

ÖN ÜRETİMLİ BETONARME YAPILAR

Japonya'da inşaatlarda uygulanan sistemi Türkiye'ye getiren Alacalı İnşaat Genel Müdür Yardımcısı, Yüksek İnşaat Mühendisi Birol Doyranlı, inşaat sektöründeki teknolojilerin çok geliştiğini söyleyerek firma olarak faaliyetlerini anlattı. Doyranlı, "Ön üretimli betonarme binaların kolon, kiriş, döşeme gibi taşıyıcı sistem elemanları fabrikada üretiliyor, inşaat sahasına taşınıp orada birleştirilerek yapı oluşturuluyor. Aslında biz tersten zor olanı yapıyoruz. Yapılmış bir binayı uygun yerlerinde parçalıyoruz, sonra doğru birleştirme yöntemleriyle bunları bir araya getirerek depreme dayanıklı binalar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

VAN DEPREMİNDE HASAR ALMAYAN YAPI

Depremden sonra Van'a gittiklerini söyleyen Doyranlı, "Orada ön üretimli 8 katlı, alt germeli bir bina yapmıştık. Binayı depremden önce yapmıştık, ilkti. Depremden sonra o binada hiç hasar olmayınca talep oluştu. Evler, okullar yaptık" ifadelerini kullandı.

ÖN ÜRETİMLİ YAPI NEDEN ÖNEMLİ?

Ön üretimli yapıların 5 avantajı olduğunu belirten Doyranlı, "Birincisi ekonomik, ikincisi performans sonra inşaat hızı yüksek, üretim ve montaj yöntemi kolay, dayanıklı, sonuncusu da kaliteli. Alt germe sisteminde depreme karşı elastik özelliği olan halat kullanıyoruz. Bu binanın depremden sonra eski haline geri gelmesini sağlıyor. Bu sistem kaba yapıda normal inşaata göre iki kat daha hızlı. Kullanılan elemanlar fabrikada üretildiği için sahada çalışan kişi azalıyor. Elemanlar mühendis kontrolüyle fabrikada yatay ortamda üretiliyor" dedi.

TÜRKİYE'DE 6 PROJEDE UYGULANDI

Tüplü sistemler bağlantı elemanları hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Halil Ekinci ise, istemler sayesinde depreme dayanıklı olarak elemanları birleştirdiklerini söyledi. Ekinci, "Sistem çok basit,Türkiye'de 6 projede uygulandı. Precast uygulama olduğu için süre çok kısa. Japonya'daki AR-Ge çok gelişmiş. Sistematik bir şekilde bu yapılar testlere tabi tutuluyor. Çıkan değerler gerçekten yüksek değerler" diye konuştu.