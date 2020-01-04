Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu
Sakarya Akyazı ilçesi yüksek noktalarında yoğun yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.
Sakarya Akyazı ilçesi yüksek noktalarında yoğun yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.
Sakarya genelinde günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Yağan aşırı yoğun kar nedeniyle kar kalınlığı da yükseldi. Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerine de yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.
Yaylalarda kar keyfi yapan vatandaşlar bu anları cep telefonuyla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: İHA
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