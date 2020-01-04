İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

Sakarya Akyazı ilçesi yüksek noktalarında yoğun yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

Sakarya Akyazı ilçesi yüksek noktalarında yoğun yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Sakarya genelinde günlerdir etkili olan soğuk ve yağışlı havayla birlikte yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Yağan aşırı yoğun kar nedeniyle kar kalınlığı da yükseldi. Akyazı ilçesinin yüksek kesimlerine de yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Yaylalarda kar keyfi yapan vatandaşlar bu anları cep telefonuyla ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

Yüksek kesimlere yağan kar kartpostallık görüntüler oluştu

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT