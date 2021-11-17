" Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında asgari ücret zammına ilişkin olarak," Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz. " dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammına ilişkin de konuştu.
"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için ise," İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." ifadesini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Öte yandan Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını getirerek, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." demişti.
Bakan Bilgin 9 Kasım'da yaptığı açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda bir çalışmalarının olduğunu dile getirerek"Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." açıklamasında bulunmuştu.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90