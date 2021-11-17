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  3. " Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

" Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında asgari ücret zammına ilişkin olarak," Yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz. " dedi.

" Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. 

"Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için ise,"  İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." ifadesini kullandı.

Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Öte yandan Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı konusunda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücreti enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını getirerek, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." demişti.

Bakan Bilgin 9 Kasım'da yaptığı açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması konusunda bir çalışmalarının olduğunu dile getirerek"Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." açıklamasında bulunmuştu.

Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

Yüksek oranlı zamlar için çaba gösteriyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Dar gelirliler üzerindeki yükü hafifleteceğiz

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Tayfun Altuntaş
Editör
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