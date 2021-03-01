Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Yüksek riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Buna göre yüksek riskli iller:

Artvin

Ardahan

Kayseri

Niğde

Mersin

Karaman

Antalya

Muğla

İzmir

Kütahya

Bilecik

Zonguldak

Düzce

Bolu

Kocaeli

İstanbul

Yalova

Tekirdağ

Kırklareli

Çanakkale