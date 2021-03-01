Yüksek riskli iller hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Yüksek riskli iller hangileri? işte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Yüksek riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...
YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.
Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.
MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ
SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ
TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ
Buna göre yüksek riskli iller:
Artvin
Ardahan
Kayseri
Niğde
Mersin
Karaman
Antalya
Muğla
İzmir
Kütahya
Bilecik
Zonguldak
Düzce
Bolu
Kocaeli
İstanbul
Yalova
Tekirdağ
Kırklareli
Çanakkale