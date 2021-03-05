Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk yıl geride kaldı. Bir yıldır devam eden kısıtlamaların ardından, 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı ile, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ile kademeli normalleşmeye gidilmesi kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması ile yeni kararları duyurmasının ardından kademeli normalleşme kurallarında uygulamaya geçildi. Kademeli normalleşmedeki ilk hafta sonu için de vatandaşlar, arama motorlarında, Yüksek riskli illerde cumartesi yasak var mı? | Yarın yasak var mı 6 Mart 2021 sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yeni renkli haita ile, kentlerin risk durumlarına bağlı olarak düşük riskli illeri mavi, orta riskli illeri sarı, yüksek riskli illeri turuncu ve çok yüksek riskli illeri de kırmızı rengiyle kategorize ettiğini duyurdu. Kısıtlamaların bu risk durumlarına göre esnetileceğini belirten yetkililer, düşük ve orta risk grubundaki (mavi ve sarı) illerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını belirtti.

Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yüksek riskli iller hangileri?

Ancak yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın devam edeveği belirtilirken cumartesi günlerinin bu kısıtlamaya dahil olmadığı ifade edildi. Yani yüksek riskli illerde ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günleri kısıtlama olmayacak.

YARIN YASAK VAR MI 6 MART 2021?

6 Mart 2021 Cumartesi günü, ülkenin hiçbir kentinde, gün boyu sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Cumartesi sabah 05.00'de bitecek olan kısıtlama, akşam 21.00'de başlayacak. Bu kapsamda, Cumartesi günü 05.00 ile 21.00 saatleri arasında, kentin risk düzeyi fark etmeksizin dışarı çıkmak serbest olacak.

Yüksek riskli illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var?

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