Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun göre YSK 2020 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre, bir önceki yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt'ta ise 2 olan sayı 1’e düştü.

MERSİN VE TUNCELİ'NİN VEKİL SAYISI ARTTI

Nüfusu artan Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin 1 olan milletvekili sayısı ise 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

İSTANBUL'UN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR 2021?

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor.

O İLLER SEÇİM ÇEVRESİNE BÖLÜNDÜ

Öte yandan İstanbul, Ankara 3, Bursa ve İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

(İHA)