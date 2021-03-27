Samsun'da tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 1 buçuk milyonNeslihan Atagül, Sefir'in Kızı ile ilgili yoruma cevap verdi, "Ne yapayım..."Hakan Dağdeviren kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu? Hakan Dağdeviren sağlık durumu nasıl?Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı yayınlandı! Giray, intikam için Zeliş'i kaçırır...Ramo 37. bölüm full izle|Ramo son bölüm Show TV full izleKırmızı Oda 30. bölüm full izle| Kırmızı Oda son bölüm full izleBugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi hangi maçlar var?Bursa'da feci kaza! Araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 ağır yaralıSon Yaz 13. bölüm full izle |Son Yaz son bölüm full izleİstanbul Şişli'de pes dedirten olay! Koronavirüse hiçe sayıp eğlenen 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Yüksek Seçim Kurulu kanunu Resmi Gazete'de istanbul'un milletvekili sayısı geriledi

Yüksek Seçim Kurulu kanunu Resmi Gazete'de istanbul'un milletvekili sayısı geriledi

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yer alan kararına göre bazı illerin nüfus sayılarına göre yeni milletvekili sayıları yeniden belirlendi. İstanbul'un 98 olan milletvekili sayısı değişikliğin ardından 97'ye düştü.

Yüksek Seçim Kurulu kanunu Resmi Gazete'de istanbul'un milletvekili sayısı geriledi

Yüksek Seçim Kurulunun 17/03/2021 Tarihli ve 125 Sayılı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun göre YSK  2020 yılı nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını belirledi. Buna göre, bir önceki yıla göre  nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt'ta ise 2 olan sayı 1’e düştü.

MERSİN VE TUNCELİ'NİN VEKİL SAYISI ARTTI

Nüfusu artan Mersin'in milletvekili sayısı  12'den 13'e, Tunceli'nin 1 olan milletvekili sayısı ise 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

 Yüksek Seçim Kurulu kanunu Resmi Gazete'de istanbul'un milletvekili sayısı geriledi

İSTANBUL'UN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR 2021?

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor.

O İLLER SEÇİM ÇEVRESİNE BÖLÜNDÜ

Öte yandan İstanbul, Ankara 3, Bursa ve İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.

(İHA)

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT