Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve düşüş eğilimi 23 Eylül 2021 Perşembe gününde de devam ediyor. Gram altın 490 TL üzerinde seyretmeye devam ederken son durumu merak edenler Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları