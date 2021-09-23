Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 23 Eylül 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...