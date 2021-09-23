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  3. Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve düşüş eğilimi 23 Eylül 2021 Perşembe gününde de devam ediyor. Gram altın 490 TL üzerinde seyretmeye devam ederken son durumu merak edenler Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yüksek seyreden altın fiyatları yeni günde düşüşte ama rakamlar tam tersi! Yatırımcıların akılları karışık! İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen yatırım aracı olan altının fiyatları gün içinde birçok çok kez değişime uğruyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 23 Eylül 2021 Perşembe gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte 23 Eylül 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...