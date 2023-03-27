Yüksek telefon faturalarından bıkanlar dikkat! Hattını o şebekeye taşıyan 85 TL ödeyecek: Açıklama yapıldı

GSM operatörleri de müşterilerinin avantajı için sık sık kampanya yapmaya devam ederken büyük bir kampanya haberi de Vodafone'dan geldi. Peki 85 TL kazanım kampanyası nedir? Kimler katılabilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VODAFONE 85 TL KAMPANYASI

Vodafone operatörü yeni müşterileri için büyük bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında numarasını Vodafone'a taşıyan ya da yeni numara alan müşteriler için internet üzerinden ya da mağazalardan katılım sağlanabilecek. QR kod okutularak kampanya detayları müşterilerle paylaşılıyor. Vodafone yeni müşterileri için faturalı hatların ücretlerini 85 TL'den başlatıyor. Numarasını operatöre yeni taşıyacak müşteriler mağazaya gitmelerine gerek kalmadan telefonla arayarak işlemlerini yapabilecek.

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Birçok farklı tarifenin yeni müşterilere sunulduğu kampanyada Vodafone müşteri odaklı ilerlediğini belirtiyor. Yeni müşteri olan vatandaşlar indirimli tarifelerden faydalanabilecek. Hattını taşıyan ya da yeni hat alan müşteriler operatörün mobil uygulamasını indirdikten sonra Bana Ne Var kısmına girerek kendilerine özel kampanya ve tarifeleri görebilecek. Yeni müşteriler için telefondan işlem gerçekleştiren vatandaşlara özel dört soru sorularak kendilerine özel bir paket ortaya çıkıyor. Yeni kampanya kapsamında müşteriler 85 TL'den başlayan fiyatlarla yeni tarifelerine kavuşup uygun fiyatlı fatura ödemesine geçebiliyor.