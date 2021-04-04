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  3. YÖK'ten flaş açıklama: TSK'yı töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir

YÖK'ten flaş açıklama: TSK'yı töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir." denildi.

YÖK'ten flaş açıklama: TSK'yı töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklama ile gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiriye tepki gösterildi. 

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada gece yarısı yayımlanan  ve darbe imasını çağrıştıran bildirinin geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta  olduğu belirtilirken, bu durumun milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan bir girişim niteliğinde olduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz milletimiz, ülkemizde artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuzdaki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak göstermiştir. Milli iradeye saygı kavramı artık milletimizin vazgeçilmez bir ilkesi olmuştur. Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur.

Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır.

Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur."

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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