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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yapıldı. YÖKDİL, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Sınav, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) yapıldı.

YÖKDİL, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi.

Sınav, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapça'da sadece sosyal bilimler alanında yapıldı.


Kaynak: AA




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