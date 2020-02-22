Yüksekova merkezinden 5 bin kamyon kar çıkarılıp dereye döküldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışının ardında ilçe resmen kara gömüldü.

İlçede etkili olan kar yağışı adeta hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ile beraber birçok mahalle, köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

İlçe adeta kara gömülürken, iş yerlerinin önünü ve çatılarını temizleyenler ise havadan görüntülendi. Yolların tekrar ulaşıma açılması için belediye, karayolları ve il özel idaresi karla mücadele ekipleri gece-gündüz çalışma yürütüyor.

"5 bin kamyon karı şehir içinden çıkarıp dereye döktük"

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekibinin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip eden Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. Doğramacı, "Gördüğünüz kar üç günde yağan kar. Burası Yeni Mahalle ve yolumuz gördüğünüz gibi kapalı. Bu yol üç gün öncesine kadar açık bir yoldu. Karı atacak bir yerimiz de yok. Hatta şunu da belirteyim, kış boyunca yaptığımız çalışmalarda, en az 5 bin kamyon karı şehir içinden çıkarıp dereye döktük. Bu çok ciddi bir çalışmadır. Dışarıdan bakılınca görülmüyor olabilir ama içerdeki vatandaşlarımız çalışmaların farkında. Çalışan ekiplerimiz burada ve ben gösterdikleri gayretten dolayı ayrıca hepsine teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Bu durum tabii ki bizim kendi imkanlarımızla altından kalkabileceğimiz bir durum olmaktan çıktı diyebiliriz. Biraz zaman alacak ama bunun da üstesinden geleceğiz İnşallah" dedi.

"Bir afet yaşıyoruz"

"Başka bir yerde böyle bir şey olmuş olsaydı, bunun adına afet denirdi" diyen Doğramacı, şöyle devam etti:

"Biz şu an normalde bir afet yaşıyoruz. Mahallelerimizde, vatandaşlarımız sağ olsunlar kendi imkanlarıyla evlerinin önlerini açıyorlar. Kendi yaşam sahalarını kurmaya devam ediyorlar. Bizler de yolları açmaya gayret ediyoruz. Elbirliği ile bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah belediye ekiplerimizle hızlı bir şekilde bu durumun altından çıkacağız. Bu konuda farklı kurumlarımızı da işin içine alıp, bu problemi ortadan kaldırmaya çalışacağız. Biz az önce vatandaşlarımızla sohbet ettik ve onlar bize, "biz buna alışığız" dediler. Ama alışık olmak bunun afet olmadığı anlamına gelmez ve bu ciddi bir afettir. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum."

Kaynak: İHA