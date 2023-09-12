Yüksekova polisinden sanal dolandırıcılığa karşı uyarı

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, son dönemlerde sanal ortamda dolandırıcılığın yaygınlaşması üzerine vatandaşları uyardı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yüksekova polisinden sanal dolandırıcılığa karşı uyarı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, son dönemlerde sanal ortamda dolandırıcılığın yaygınlaşması üzerine vatandaşları uyardı.

Son dönemlerde sık sık sosyal medya platformları üzerinde yapılan dolandırıcılık nedeniyle Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuyla ilgili Yüksekova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internet dolandırıcılığı gibi yeni bir suç kavramının ortaya çıktığı belirtilerek, "Dolandırıcı şahıslar Facebook, Instagram, Twitter, Twich gibi sosyal medyada açtıkları sahte hesaplar ile kendisini savcı, asker, polis olarak tanıtıp gönderdikleri IBAN ya da link adreslerine para yollamanızı isteyerek dolandırmaktadır. Sizleri telefon ile arayarak kendileri polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, "adınız ya da banka hesabınız çeşitli örgütlere karıştı" diyerek sizden para, altın isteyen şahıslara inanmayın. İnternet dolandırıcılığı genellikle Instagram, Twitter, Facebook, Twich gibi sosyal medyalar üzerinden olduğu gibi bazı alışveriş siteleri üzerinden sahte hesaplar açılarak internet sitelerinde olmayan araç ve eşyaya dair sahte ilanlar verilerek dolandırmaya çalışmaktadırlar. Piyasa fiyatının çok çok altında bir fiyatla satışa sunulan özellikle akıllı telefon ve bazı elektronik eşyalarla ile ilgili bu reklamlar tamamen dolandırıcılık amacıyla yapılan reklamlardır. Bu tip sitelerden alışveriş yapmayın. Alacağınız ürünün piyasa değeriyle karşılaştırmasını yapın. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikâyet için en yakın emniyet birimine ya da cumhuriyet başsavcılığına müracaat ederek suç duyurusunda bulunalım" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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