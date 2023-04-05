Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl ve beyaz rengiyle semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi, kartpostallık görüntüler oluşturarak, görenleri kendine hayran bıraktı.

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Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı

Ay'ın zaman zaman gökyüzündeki çeşitli muhteşem görüntüleri her zaman görenlerin ilgisini çekerek meraklı gözlerle gözlenerek o anın mutluluğunu her zaman ilgi çekmiştir. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin semalarında kızıl ve beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı.

Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı

CİLO DAĞLARININ ARKASINDA KIZIL VE BEYAZ RENGİYLE GÖRENLERİ MEST ETTİ

Yüksekova semalarında görülen dolunayın bulutlarla birleşmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kızıl ve beyaz rengiyle Cilo Dağlarının arkasında hakim bir şekilde duran dolunayın güzelliğini görenler, dolunayın o eşsiz görüntüsünü telefonlarına kaydetti.

Yüksekova semalarında beyaz rengiyle görülen dolunay, kendine hayran bıraktı

DOLUNAY'IN KART POSTALLIK GÖRÜNTÜLERİ HAYRAN BIRAKTI

Dolunayı görme fırsatını yakaladıklarını belirten Serdar Yiğit isimli vatandaş, "Yüksekova semalarında çıkan dolunay, bulutlarla beraber muazzam bir görüntüye yer verdi. Her gün farklı bir boyutta ve farklı güzellikle seyrediyorduk. Bugün ise dolunayın en büyük halini gördük. Muazzam bir güzellik resmen heyecan veriyor. Kızıl ve beyaz dev haline hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfini yakaladık. En güzel tarafının ise akşam saatlerinde Cilo Dağlarının arkasında batması ve evlerin manzarasıyla bir arada görmek apayrı güzelliktir" dedi.

KAYNAK: İHA

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