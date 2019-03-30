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  3. Yüksekova’da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Yüksekova’da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrasında yoğun kar yağışının ardında 5 ayrı noktaya çığ düştü.

Yüksekova’da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrasında yoğun kar yağışının ardında 5 ayrı noktaya çığ düştü.

Yoğun kar yağışının ardında ilçenin Büyükçiflik beldesinin Kandilli köyünde 5 ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu yolları kapattı. Yüksek kesimlerde bulunan Kandilli mezrasında 3 metre kar kalınlığına rağmen ve 5 ayrı noktaya karla mücadele çalışmalarına başladı. Çığın düştüğünü öğrenen, Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyüne giderek çığın düştüğü yolları temizlemeye başladı. 5 ayrı noktaya çığ düşen köyde İl özel idare tüm zorluklara rağmen hala çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan dünden beri ilçede ise yoğun kar yağışının ardında kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Yüksekova’da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Yüksekova’da 5 ayrı noktaya çığ düştü

Kaynak: İHA

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