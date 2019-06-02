Yüksekova’da bulunan EYP imha edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet EYP (uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA