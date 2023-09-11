Yüksekova’da ders zili çaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 bin öğrenci ders başı yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de öğrencilerin okul heyecanı başladı. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ahmed-i Hani Ortaokulunda program düzenlendi. Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael'in günün anlam ve önemine belirten konuşmasının ardından İstiklal Marşı okunarak öğrenciler sınıflara alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik'in tüm öğretmenlere gönderdiği mektup ve karanfilin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael tarafından dağıtılmasıyla program sona erdi.

Programdan sonra açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Vali Çelik'in öğretmenlere mektup ve karanfil gönderdiğini belirterek, "Öncelikle 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize, tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün okulun ilk günü, yaklaşık 30 bin öğrencimiz ders başı yaptı. Valimizin gönderdiği mektup ve karanfili öğretmenlerimize teslim ettik.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)