Yüksekova’da görüş mesafesi sıfıra düştü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun sis görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte adeta zorlandılar.

Evinin penceresinde sis resimlerini çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, "Günlerdir zaten yoğun bir kar yağışı ve soğuk hava vardı. Akşam üzeri ise yoğun bir sis şehri etkisi altına almış. Şimdi adeta hayalet şehre dönüşmüş. Bu durumda dışarı bile çıkmak inan imkansız." dedi.

Yetkililer ise hiçbir sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin hız limitlerine dikkat edilme konusunda uyardılar.

Kaynak: İHA