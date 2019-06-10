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  3. Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda 2 işçimiz şehit olmuştur" denildi.

Kaynak: İHA

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