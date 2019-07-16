Yüksekova’da kamyonet takla attı: 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde takla atan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GR 5306 plakalı kamyonet, Yüksekova ilçesinden Şemdinli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA