Yüksekova’da kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 kepçe ve 3 greyderle mahalle aralarında kar temizleme ve genişletme çalışması yürüten ekipler, bu günde Cengiz Topel Caddesinde çalışma yaptı.

Yapılan kar temizleme çalışmalarını takip eden Yüksekova Belediyesi Araç Sevk ve Bakım Amiri Ahmet Tozun, "Kışımız çok çetin geçmekte ve yoğun bir kar yağışı söz konusu. Ara ara gerçekleşen kar yağışı ile birlikte seferber olan ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Her kar yağışı sonrası ilk olarak yoğun yaşam alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında ilçemize bağlı mahallelerde hem yol açıyoruz hem de genişletme yapıyoruz. Söz konusu mahalle çalışmalarını gece daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu günde ekiplerimiz ilçemizin can damarı olan Cengiz Topel caddesinde kar temizleme çalışmalarına başladı ve bu cadde bitirildikten sonra bağlı ara sokaklarda kar temizleme çalışmasını tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA