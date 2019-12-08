Yüksekova'da kar ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede, sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte, ilçe merkezinde sis de etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, kar kalınlığının ilçe merkezinde 5 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki yolların kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yaparken; güne kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önlerini kar kürekleri ile temizlemeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA