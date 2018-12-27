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Yüksekova’da okullar tatil edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova’da okullar tatil edildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova Kaymakamlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okulların yarın için tatil edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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