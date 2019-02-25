Yüksekova’da soğuk havalar hayatı olumsuz etkiliyor
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eksi 12 dereceyi bulan dondurucu soğuk vatandaşları olumsuz etkiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığının eksi 12 dereceyi görmesi vatandaşları olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuk çalışanlar, dışarıda bulunanlar ve evde ısınmaya çalışan vatandaşların hayatını zorlaştırıyor. Soğuk hava nedeniyle ilçede akşamları ise hayat durma noktasına geliyor.
Kaynak: İHA
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