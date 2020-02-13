Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.
Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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