İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.

Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşlar 2 saatte kurtarıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 araç mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yol ulaşıma açılırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kurtarıldı.

Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

Yüksekova’da tipiye yakalanan vatandaşlar kurtarıldı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT