Yüksekova’da trafik kazası: 1 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde freni boşalan kamyonetin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olan Doski bölgesinde bulunan Yeşiltaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı freni boşalma üzeri duvara çarptı. Kamyonet içinde sıkışan sürücüyü çıkaran itfaiye ekipleri, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA