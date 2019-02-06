Yüksekova’da ’’Trafikte farkındalık’’ etkinliği

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde yapılan farkındalık eylemi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen etkinliğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kurum Amirleri, Muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Kendüzler, "Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından Türkiye'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla trafikte yayalara öncelik yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda bizde Yüksekova'da yaya geçitlerinde öğrencilerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız ve trafik görevlilerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve mahalle muhtarlarımızla birlikte trafikte yayalarımıza öncelik farkındanlığı oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendik. Burada öncelikle yayalara yön verdiği çıkıyor. Bundan dolayı Yüksekovalı sürücülerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ise, "Ülkemizde yaya kazaların yılda bin 700 civarında olduğu bilinmektedir. Bu ölümlerin önlenebilmesi amacıyla ülkemiz genelinde 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak adlandırılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz genelinde valilerimiz ve kaymakamlıklarımız bünyesinde bir takım etkinlikler planlamış bulunmaktadır. Bizde bu kapsamda etkinlik yapmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından polis ve zabıta personelleri araç sürücülerine broşür ve kırmızı düdük dağıttı.

Kaynak: İHA