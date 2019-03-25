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  3. Yüksekova’da yollar gölete döndü

Yüksekova’da yollar gölete döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Yüksekova’da yollar gölete döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisini artırarak devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

İlçedeki birçok noktada kanalizasyon rögar kapak giderlerinin tıkanması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yollarda oluşan göletler nedeniyle zor anlar yaşarken, yolların su birikintilerinden temizlenmesi talebinde bulundular. belediye ekipleri ise sorun olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova’da yollar gölete döndü

Yüksekova’da yollar gölete döndü

Kaynak: İHA

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