Yüksekova’daki PTT kuyruğu 1 kilometreyi aştı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından yüzlerce vatandaş, PTT şubesine gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Polisin sosyal mesafeyi ayarlamasıyla kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı.

Koranavirüs önlemleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, son zamanlarda en dikkat çeken yoğunluk ise PTT şubeleri önlerinde yaşanıyor. Fatura ödeme, e-devlet şifresi veya çeşitli işlemler nedeniyle PTT şubeleri önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum karşısında güvenlik güçleri, zabıta ekipleri ve özel güvenlik görevlileri yoğun bir mesai yapmak zorunda kalıyor. Yüksekova ilçesindeki en yoğun kalabalık ise İpekyolu Caddesi üzerindeki PTT şubesi önünde yaşanıyor. Günün ilk ışıklarıyla PTT önüne gelen vatandaşlar işlem yapmak için metrelerce kuyruk oluşturuyor. Haftanın ilk günü olması nedeniyle bugün yaşanan kalabalık ise adeta rekor seviyeye ulaştı. Yüzlerce kişinin sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önüne gelmesi üzerine güvenlik görevlileri mesafe denetiminde bulundu. Oluşturulan sosyal mesafe ile kuyruğun uzunluğu 1 kilometreyi aştı. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar, beklemenin adeta çileye dönüştüğünü, yetkililerden çözüm bulmalarını istediklerini söyledi.

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Kaynak: DHA