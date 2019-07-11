Yüksekovalı gençlerden farkındalık eylemi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup genç, farkındalık oluşturmak amacıyla kaldırımlarda taburelerde oturup çay içmek yerine kitap okudular.

Cengiz Topel Caddesi kaldırımlarına kahvehane sahipleri tarafından bırakılan taburelere oturan gençler, ellerine aldıkları kitapları bir süre okudu. Kitap okuma alışkanlığına vurgu yapan gençler, bu konuda herkesten destek beklediklerini kaydetti. Barış Onay isimli genç, sadece oturup sohbet etmek amacında olmadıklarını kaydederek, "Amacımız kitap okumak, bilgi sahibi olmaktır. Zorla kimseye kitap okutturmak istemiyoruz. Bugün buraya gelip kitap okuyan arkadaşlarımızın hepsi kendi istekleri ile geldi. Hatta yoldan geçip bizi görenler de kendi istekleriyle katıldılar. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kimsenin ekmeğine karşı değiliz. Taburelerin daha güzel bir amaçla kullanılmasını istiyoruz. Milleti rahatsız eden bazı davranışların bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Hatice Kanci ise, bir kadın olarak çay ocakları işletmecileri tarafından kaldırımlara bırakılan taburelerden dolayı çok rahatsız olduğunu belirterek, "Çünkü buradan rahatlıkla gelip geçemiyorum. Buralarda oturan bütün herkesin kitap okumasını istiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak için bu kampanyayı düzenledik. Arkadaşlarımızla böyle bir karar aldık, herkesin uygulamasını istiyoruz. Güzel bir sonuca ulaşırsak böyle kampanyalara devam etmek istiyoruz. Herkesin bu konuda rahatsız olduğunu biliyorum. Lütfen bize destek verin. Güzel bir umut olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA