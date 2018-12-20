Yüksekovalı kadınlar, Konya’da ağırlandı

HAKKARİ (İHA) – Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak, kente gelen Yüksekovalı kadınları ve Ankara Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği Başkanı Müjgan Erdem'i ağırladı.

Konya'da gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı kapsamında Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ile Sevda Özcan, Kadınlar Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir, Ankara Kadınları Toplumsal Destekleme Derneği Başkanı Müjgan Erdem ve beraberindekiler Konya'da ağırladı. Hakkari'de de görev yapan Vali Toprak ve eşi tarafından ağırlanan Yüksekovalı kadınlar, Ecdat Parkı ve Kelebekler Vadisini gezdi.

Yüksekovalı kadınlar, programdan dolayı Toprak'a teşekkür ederek, "Mesafeler sevmeye ve sevilmeye asla engel değildir" dediler.

Kaynak: İHA