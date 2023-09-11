Yüksekova’ya 8 milyon Euro’luk proje

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilecek 8 milyon Euro'luk "Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi" projesiyle ilçenin 2047 yılına kadar atıksu arıtma ihtiyacının karşılanması hedeflenirken, tarım arazileri de arıtılan su sayesinde hayat bulacak.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yüksekova Belediyesi tarafından yürütülmekte olan "Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi" son aşamasına gelerek hizmet vermek için gün sayıyor. "Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi'nin bitmesiyle bölgeye, çevreye ve tüm ekolojik hayata katkı sağlayacağını, çölleşmeye ve iklim krizinin bir nebze olsa önüne geçilmesi bekleniyor. İlçenin 2047 yılına kadar atıksu arıtma ihtiyacını karşılayacak proje sayesinde Yüksekova'nın tüm kirli suları da burada arıtılarak tarım arazileri için kullanılacak.

Açıklamalarda bulunan Proje Müdürü Ferhat Emin, artık suların artık arıtılarak ilçe merkezinden geçen dereye verileceğini ifade ederek, "Artık derelere kirli, pis sular gitmeyecek. 15 bin metreküplük günlük su buraya girip aynı miktarda su burada çıkacaktır ve temiz olarak çıkacaktır. Bu proje sayesinde Yüksekova hayat bulacak. Bu Avrupa Birliğinin bir projedir. 2047 yılına kadar hiç durmadan hizmet verecek. Bizlerde her koldan ilgilenip birebir bölgeye hizmet sunuyoruz. Bu dev projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm Yüksekovalılara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Tarım arazilerinin arıtılmış atık suyla hayat bulacağını belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise "İlçemizde büyük bir yatırım olan "Yüksekova Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret ettik. Hem zirai alanda hem de halk sağlığı açısında bizi ilgilendiren bu tesisimizi gezerek bilgi aldık. Bu tesisimiz toplam 8 milyon Euro'luk bir projedir. Malum Yüksekova'nın tüm suları direk dereye gidiyordu. Bu dereye giden sular hem tarım arazilerini hem de insan sağlığını tehlikeye atıyordu. Bu yapılan dev proje sayesinde pis sular buralarda arıtılarak temiz su haline gelecek ve tekrardan arazilere ulaşacak. Bu sayede tarım arazileri hayat bulacak. Bu yatırımda emeği geçen Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Yüksekova Belediyesine yaptıkları dev hizmetlerinde dolayı teşekkür ediyoruz. Bu proje tüm bölgeye hayırlı olsun inşallah" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)