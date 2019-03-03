Yüksekten düşen işçi öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Velimeşe Mahallesi'ndeki bir deri fabrikasında...
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Velimeşe Mahallesi'ndeki bir deri fabrikasında tadilat çalışması yapan işçi Tamer Yaman (53) dengesinin kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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