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Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

ONS altının 1990 dolar seviyelerinden 1970 dolar seviyelerine gerilemesi sonrası gram altın da düşüş gözlendi. Gram altın 930 TL seviyelerine kadar inerken son durumu görmek isteyenler için 19 Nisan 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 19 Nisan 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...