Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
ONS altının 1990 dolar seviyelerinden 1970 dolar seviyelerine gerilemesi sonrası gram altın da düşüş gözlendi. Gram altın 930 TL seviyelerine kadar inerken son durumu görmek isteyenler için 19 Nisan 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...