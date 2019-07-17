Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de denetimli serbestlik uygulamasından faydalanan 17 yükümlü, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanındaki Şehitler Abidesi'nde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen temizlik ve bakım etkinliğine, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak ve yükümlümler katıldı.



"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, dün 57. Alay Şehitliğinde denetimli serbestlikten faydalanan yükümlüler tarafından gerçekleştirilen temizlik, bakım çalışması, bugün de Şehitler Abidesi'nde devam etti. Denetimli serbestlikten faydalanan 17 yükümlü, Şehitler Abidesi'ndeki şehitlik bahçesi ile Abidenin ön bölümündeki yeşillik alanda temizlik ve bakım çalışması yaptı.



Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Şehitler Abidesinde gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışması yapan yükümlere teşekkür etti.



Başsavcı Karişit, Tarihi Alan Başkanlığı ile işbirliğinde bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Haklarında kamu yararına çalışma tedbiri verilen denetimli serbestlik yükümlülerimiz tarafından bu tarihi ve manevi mekanda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yapıldı." dedi.



Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise şunları söyledi:



"Çanakkale hepimizin ve Türk milletinin ortak değeri. Burada herkesin mutlaka bir payı ve emeği vardır. Toplumun bütün katmanında her insanımız Çanakkale'de kendine ait bir parça buluyor. Bugünde tamamen gönüllülük esasına dayalı bir çalışma sonucunda anlamlı bir sonuç ortaya çıktı. Özellikle kamu yararlı bir işte çalışma sonucu hükmedilen mahkeme kararlarının Tarihi Alan'daki şehitliklerde tercih edilmesi örnekte olacaktır."



Kaynak: AA