Yuli Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuli Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuli Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuli Kuznetsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuli Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuli Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuli Kuznetsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuli Kuznetsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuli Kuznetsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuli Kuznetsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuli Kuznetsov 2 Ağustos 2003 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кузнецов Юлий Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuli Kuznetsov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Yuli Kuznetsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yuli Kuznetsov'nin FK Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuli Kuznetsov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kuzntsov6

Yuli Kuznetsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuli Kuznetsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuli Kuznetsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuli Kuznetsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2021 yılında FK Minsk

1 Temmuz 2022 yılında Naftan

31 Aralık 2022 yılında FK Minsk

Yuli Kuznetsov kimdir

Yuli Kuznetsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuli Kuznetsov şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Yuli Kuznetsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Yuli Kuznetsov nereli

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