Yulian Raykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yulian Raykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yulian Raykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yulian Raykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yulian Raykov 3 Şubat 2002 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Юлиян Райков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yulian Raykov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yulian Raykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yulian Raykov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yulian Raykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yulian Raykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yulian Raykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yulian Raykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Etar

Yulian Raykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yulian Raykov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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