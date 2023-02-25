Yuliang Su kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliang Su Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuliang Su adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuliang Su Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuliang Su 26 Ocak 2005 tarihinde Guangzhou şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 苏宇亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuliang Su Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuliang Su, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuliang Su'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuliang Su Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuliang Su isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuliang Su Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuliang Su futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2021 yılında GZ City

Yuliang Su Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuliang Su şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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