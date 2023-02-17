Yuliwes Bellache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliwes Bellache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuliwes Bellache kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuliwes Bellache ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuliwes Bellache kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliwes Bellache Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuliwes Bellache adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuliwes Bellache Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuliwes Bellache 15 Aralık 2002 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuliwes Bellache Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Yuliwes Bellache, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yuliwes Bellache'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuliwes Bellacheboyu ve yaşı kaç

Yuliwes Bellache Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuliwes Bellache isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuliwes Bellache Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuliwes Bellache futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Clermont Foot

27 Ağu 2022 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2023 yılında Clermont Foot

Yuliwes Bellache kimdir

Yuliwes Bellache Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuliwes Bellache şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Yuliwes Bellache Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Yuliwes Bellache nereli

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