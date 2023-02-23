Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliyan Nenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yuliyan Nenov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliyan Nenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yuliyan Nenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuliyan Nenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuliyan Nenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuliyan Nenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuliyan Nenov 17 Kasım 1994 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur.  Bulgaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuliyan Nenov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Yuliyan Nenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yuliyan Nenov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuliyan Nenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuliyan Nenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Yuliyan Nenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuliyan Nenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Chavdar

1 Ağustos 2013 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2014 yılında Montana

1 Şubat 2015 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2015 yılında Dunav

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

7 Ocak 2019 yılında Difaâ El Jadida

1 Temmuz 2019 yılında Beroe

7 Ocak 2020 yılında Dunav

22 Temmuz 2020 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic

31 Ağustos 2022 yılında Lok. Sofia

Yuliyan Nenov kimdir

Yuliyan Nenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuliyan Nenov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Sofia (2003-2012)

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Yuliyan Nenov nereli

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