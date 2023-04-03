Yuma Kawaguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Kawaguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuma Kawaguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuma Kawaguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuma Kawaguchi 19 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川口 佑真 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuma Kawaguchi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuma Kawaguchi'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuma Kawaguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuma Kawaguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuma Kawaguchi şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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