Yuma Murakami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Murakami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuma Murakami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuma Murakami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuma Murakami 22 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 村上 佑磨 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuma Murakami Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yuma Murakami'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuma Murakami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuma Murakami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Yuma Murakami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuma Murakami şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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