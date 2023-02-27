Yuma Suwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Suwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuma Suwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuma Suwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuma Suwa 29 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuma Suwa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yuma Suwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuma Suwa'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuma Suwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuma Suwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuma Suwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuma Suwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında SC Sagami. R.

1 Ocak 2020 yılında Schwaz

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2021 yılında Kauno Zalgiris

Yuma Suwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuma Suwa şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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