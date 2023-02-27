Yuma Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuma Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuma Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuma Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuma Suzuki 26 Nisan 1996 tarihinde Choshi, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 優磨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuma Suzuki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Yuma Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Yuma Suzuki'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuma Suzuki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yuma.suzuki.9/

Yuma Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuma Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yuma Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuma Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Kashima Antlers

27 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

9 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

Yuma Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuma Suzuki şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Kashima Antlers Jr (2003-2008), Kashima Antlers Jr Yth (2009-2011), Kashima Antlers Yth (2012-2014)

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