Yumiao Qian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yumiao Qian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yumiao Qian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yumiao Qian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yumiao Qian 7 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钱宇淼 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yumiao Qian Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yumiao Qian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Yumiao Qian'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yumiao Qian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yumiao Qian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yumiao Qian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yumiao Qian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında TJ Quanjian

1 Şubat 2018 yılında TJ Tianh. Res.

13 Temmuz 2018 yılında TJ Tianhai

16 Temmuz 2020 yılında TJ Jinmen Tiger

Yumiao Qian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yumiao Qian şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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