"Yumurta dondurmaya gelenlerin yaş ortalaması 39"

Op. Dr. Selin Sakar Ecemiş, kadınların yumurta dondurma işlemi ile ilgili "Saklanan yumurta sayısını arttırabilmek adına tekrar tekrar işlem yapılması da her açıdan zor. Dolayısı ile yumurta dondurma işlemlerinin mümkün olduğu kadar erken yaşlarda yapılması en doğrusu" dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyen ama kariyer hedeflerinden vazgeçemeyen ya da erken menopoz riski taşıyan kadınlar için son dönemde akla gelen ilk seçeneklerden birisi yumurta dondurmak. Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi'nden Op. Dr. Selin Sakar Ecemiş, kadınların yumurta dondurma işlemi ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yürürlükte olan mevcut yönetmeliğe göre, düşük yumurtalık rezervi olan veya erken menopoz riski taşıdığı tespit edilen bekar kadınlarda yumurta dondurma işlemini son 2-3 yıldır oldukça başarılı bir şekilde uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Ecemiş, "Bununla birlikte her yumurta dondurma işlemi, işlemde elde edilen sağlıklı yumurta sayısına göre beklendiği şekilde bir güvence oluşturmayabiliyor. Saklanan yumurta sayısını arttırabilmek adına tekrar tekrar işlem yapılması da her açıdan zor. Dolayısı ile yumurta dondurma işlemlerinin mümkün olduğu kadar erken yaşlarda yapılması en doğrusu" dedi.

Türkiye'de yumurta dondurma işlemi için kimlerin başvurduğu ve sonuçlarını ortaya koymak amacıyla merkezlerimizde kapsamlı bir çalışma yürütme olduklarını aktaran Op. Dr. Selin Sakar Ecemiş, "Çalışmanın ön bulguları; kliniğimize yumurta dondurma amaçlı başvurup işlemi yapılan hastaların yaş ortalamasının 39,6 olduğunu gösteriyor. Mevcut tıbbi literatüre göre tek bir seansta yeterli yumurta dondurma şansları yüksek olan 35 yaş altı kadınların oranı ise sadece yüzde 14. Benzer şekilde merkezimizde yumurta dondurma işlemi yapılmış kadınların yaklaşık yüzde 40'ında makul bir sayıda yumurta alınıp dondurulabilmesi için 2 veya 3 kez işlem yapılmak zorunda kalındı. Bu sonuçlara bakıldığında, işlemin mümkün olan en erken yaşlarda yapılması hem işlem yükü hem de ileride dondurulan yumurtalar ile başarılı ve sağlıklı bir bebek sahibi olmak için en doğru yaklaşım." diye konuştu.

"Gebelik şansını belirleyen en önemli faktör kadın yaşı"

Op. Dr. Ecemiş; dondurulan yumurtalarda gebelik şansını belirleyen faktörlerden birinin yumurtanın hangi yaşta dondurulduğu diğerinin de yumurta sayısı olduğunu belirterek, "Yumurtaları işlem sırasındaki yaş itibariyle donduruyor ve zamanı durduruyor olsak da dondurma işlemi sırasındaki kadın yaşına bağlı yumurta kalitesini değiştirme gücüne sahip değiliz. Dolayısı ile işlem yaptırmak isteyen kadınlara gerekli bilgilendirmeyi yaparken göz önüne alınması gereken en önemli parametre, yumurtaların dondurulduğu sıradaki kadın yaşı. Yumurta rezervi az olan kadınların tüp bebek tedavisi ile bebek sahibi olma ihtimalleri 40 yaşında yüzde 20'ler civarında iken 45 yaşta yüzde 1'e düşmektedir." diyerek yumurta dondurma planı yapan kadınların işlemin ileride getirebileceği başarı ihtimalleri bakımından da doğru bilgilenmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: İHA