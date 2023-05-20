Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!

Yumurta fiyatlarındaki sürekli artış trendi son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yükselen maliyetler nedeniyle yumurta fiyatlarına sürekli zam haberleri gelirken, bazı market zincirlerinden indirim haberleri de geliyor. Son olarak bir market zinciri, 30'lu koli yumurta fiyatlarında rekor düzeyde bir indirim yapma kararı aldı. Bu indirim kampanyası kısa süreliğine geçerli olacak ancak duyumu alanlar hemen markete akın ederek indirimli yumurtaları kapış kapış almaya başladı.

İNDİRİM HABERİ ONUR MARKET'TEN





Yumurta, kahvaltı sofralarının ve evlerin vazgeçilmez gıdalarından biri olduğu için fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşları etkilemekteydi. Ancak son dönemde yaşanan indirim haberi, yumurta fiyatlarına umut oldu. Özellikle protein açısından zengin bir besin olan yumurta, uygun fiyatlarla tüketilmek isteniyordu. Şimdi ise 30'lu koli yumurta fiyatlarındaki indirimle birlikte bu umut gerçekleşmiş gibi görünüyor.

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İndirim haberi Onur Market'ten geldi. Onur Market, 30'lu koli yumurta fiyatlarını 62,99 TL seviyesine kadar düşürdü. Kampanya duyurusuyla birlikte vatandaşlar, indirimli yumurtaları alabilmek için markete yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Ancak belirtilen indirimli fiyatlar stoklarla sınırlı olduğu için acele etmek gerekiyor.

Yumurta fiyatlarındaki indirim haberi, tüketiciler arasında büyük bir sevinç ve ilgiyle karşılandı. Umarız bu tür indirimler devam eder ve vatandaşlar daha uygun fiyatlarla yumurta gibi temel gıda ürünlerine erişebilirler.