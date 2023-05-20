Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!

Sevindirici bir haber geldi: Yumurta fiyatlarında indirim! Bir market, 30'lu koli yumurta fiyatlarını düşürme kararı aldı ve bu haberi yeni duyurdu. İşte o market...

YAYINLAMA
Google News
Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!

Yumurta fiyatlarındaki sürekli artış trendi son zamanlarda rekor seviyelere ulaşmış durumda. Yükselen maliyetler nedeniyle yumurta fiyatlarına sürekli zam haberleri gelirken, bazı market zincirlerinden indirim haberleri de geliyor. Son olarak bir market zinciri, 30'lu koli yumurta fiyatlarında rekor düzeyde bir indirim yapma kararı aldı. Bu indirim kampanyası kısa süreliğine geçerli olacak ancak duyumu alanlar hemen markete akın ederek indirimli yumurtaları kapış kapış almaya başladı.

İNDİRİM HABERİ ONUR MARKET'TEN

3

Yumurta, kahvaltı sofralarının ve evlerin vazgeçilmez gıdalarından biri olduğu için fiyatlarının sürekli yükselmesi vatandaşları etkilemekteydi. Ancak son dönemde yaşanan indirim haberi, yumurta fiyatlarına umut oldu. Özellikle protein açısından zengin bir besin olan yumurta, uygun fiyatlarla tüketilmek isteniyordu. Şimdi ise 30'lu koli yumurta fiyatlarındaki indirimle birlikte bu umut gerçekleşmiş gibi görünüyor.

İndirim haberi Onur Market'ten geldi. Onur Market, 30'lu koli yumurta fiyatlarını 62,99 TL seviyesine kadar düşürdü. Kampanya duyurusuyla birlikte vatandaşlar, indirimli yumurtaları alabilmek için markete yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Ancak belirtilen indirimli fiyatlar stoklarla sınırlı olduğu için acele etmek gerekiyor.

Yumurta fiyatlarındaki indirim haberi, tüketiciler arasında büyük bir sevinç ve ilgiyle karşılandı. Umarız bu tür indirimler devam eder ve vatandaşlar daha uygun fiyatlarla yumurta gibi temel gıda ürünlerine erişebilirler.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
Tuvalet kağıdı biten o markete koşsun! 12'li paket 42 TL'ye düştü: İkişer ikişer satılıyor
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Bakanlıkta çalışma fırsatı ayağınıza geldi! Ticaret Bakanlığı bu şartlarla 60 memur alacak!
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Vodafone'dan kötü haber geldi! Yeni dönem başladı: Tam 11 bin kişi...
Son Haberler
Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!
Yumurta fiyatlarına büyük indirim! O markette 30'lu koli fiyatını duyan poşetini alıp koşacak!
Nakit derdi çeken emekliler bir imza ile 5 bin 100 TL alacak! Geri ödeme yok: Son tarih...
Nakit derdi çeken emekliler bir imza ile 5 bin 100 TL alacak! Geri ödeme yok: Son tarih...
CHP Tekirdağ'da skandallar bitmiyor, İl başkanı Volkan Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki!
CHP Tekirdağ'da skandallar bitmiyor, İl başkanı Volkan Nallar, kendisini çeken gazeteciye öyle bir hareket çekti ki!
Ekrem İmamoğlun'dan çok konuşulacak açıklama: "Biz yalan nedir bilmeyiz, yalan konuşmayı beceremeyiz"
Ekrem İmamoğlun'dan çok konuşulacak açıklama: "Biz yalan nedir bilmeyiz, yalan konuşmayı beceremeyiz"
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Çok Okunanlar
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
Son Dakika:Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Nuri sesigüzel hayatını kaybetti
CHP, HDP'den vaz mı geçti? "Öcalan'ı serbest bırakan namussuz, şerefsizdir"
CHP, HDP'den vaz mı geçti? "Öcalan'ı serbest bırakan namussuz, şerefsizdir"
CHP Aydın'dan kaç milletvekili çıkardı? Aydın milletvekili dağılımı ve sayısı!
CHP Aydın'dan kaç milletvekili çıkardı? Aydın milletvekili dağılımı ve sayısı!
Merkez Bankası'ndan müjdeyi duyurdu! Artık hiçbir sınırlama uygulanmayacak
Merkez Bankası'ndan müjdeyi duyurdu! Artık hiçbir sınırlama uygulanmayacak
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun masayı neden tokatladığı belli oldu, CHP'nin içinde kazan fokur, fokur kaynıyor
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!