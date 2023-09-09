Yumurta kabuğundan sanatı çocuklara öğretti

Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran, Ardahan'da çocuklara yumurta kabuğunda delik açma uygulaması yaparak sanatını sergiledi.

Yumurta oyma sanatını kendi çabasıyla geliştiren Hamit Hayran, her türlü yumurtaya şekiller çizip, oyarak boyayıp satılabilir hale getiriyor. Hayran, Ardahan'da Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesinde kurduğu stantta çocuklarla buluştu. Çocuklara sanatını gösterip nasıl yapılacağını uygulama yöntemi ile gösteren Hayran, sanatını Ardahan'da icra etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Bu güzel sabır sanatını burada bu yavrularımıza öğreterek birlikte yapmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hayran, "Üç gündür Ardahan'dayız. Bu çalışmayı görenler ilgiyle izliyor. Bugün de burada çocuklar için çalışma yapalım istedik. Bu sabır sanatını bu güzel kalpli çocuklarımızla birlikte yapmaktan çok mutluyum. Yaşarken yaşatmak gerekir. Benimde akıl, güven, aşk, ile çıktığım bu sabır sanatında yaşa ve yaşat sloganımızla geri dönüşümü olmayan yumurta sanatında insanların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların güzel duygularını bu yumurtanın üzerine nakşediyoruz. Benim asıl işim boyama değil, yumurta sanatındaki kesimleri öğretip, bu güzel duyguları yaşamalarını istiyorum. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)