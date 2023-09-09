Yumurta sağanağına tutulan damadı havuza attılar

Amasya'da bir düğünde yumurta sağanağına tutulup başına sirkeli su dökülen damat, arkadaşları tarafından sulama havuzuna atılarak şok üstüne şok yaşadı.

Bir grup arkadaşın gelenek haline getirdiği yumurtalı, sulu düğün eğlencesinin son kurbanı Berat Balcı oldu. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğrayan damadın başına sonrasında sirke, ketçap, su ve ayçiçeği yağı aktarıldı. Hızını alamayan arkadaşları yaşadıklarının şokunu henüz atamayan damadı sulama havuzuna fırlattılar. Ertesi gün düzenlenen düğünde Gülce Bulut ile hayatını birleştiren Balcı, dans edip doyasıya oynadı.

"Böylesi hiçbir damadın başına gelmedi"

Yakın arkadaş grubunda bulunanların çoğunun düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan Berat Balcı, "Zamanında bende aynısını onlara yapmıştım. Beni adeta pastaya çevirirler. Yumurtalar kafama taş gibi geldi. Sonrada havuza attılar. Böylesi hiçbir damadın başına gelmedi" dedi.

"İlk yumurtayı hep Berat atmıştı"

Geleneğin ilk olarak kendi düğününde başladığını hatırlatan Emre Kermen de, "İlk yumurtayı hep Berat atmıştı. Arkadaşlarımızdan sadece yumurtayla saldırdığımız yada sadece havuza attığımız vardı. Sıra Berat'a gelince yumurtaya, sirkeye, una bulayıp peşinden havuza attık. Yani hepsini birlikte yaptık" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)